ليكنس :”بلماضي لم يلقى معالمه مع اللاعبين الجدد لـ “الخضر” “

كشف الناخب الوطني الأسبق جورج ليكنس عن الأسباب الحقيقية وراء الإقصاء المر للمدر جمال بلماضي ولاعبيه من كان كوت ديفوار.

وقال جورج ليكنس في حواره لـ “النهار” اليوم الأحد “كنت أريد متابعة نهائي يجمع بين الجزائر وتونس، لكن منتخبات أخرى أبانت عن مستويات كبيرة مثل نيجيريا”.

كما أضاف المدرب البلجيكي “بلماضي نجح و قام بعمل كبير في كأس إفريقيا سابقا، كان يملك 4 لاعبين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية”.

وأردف ليكنس “حاليا يملك لاعبين جيدين في شاكلة عمورة، لكنه لم يلقى معالمه، سواء في الجانب الدفاعي والهجومي و المزج بين اللاعبين، المنتخب الجزائري يملك مستوى عالمي بدليل اللاعبين الذين يملكونهم”.

وقال ليكنس انه نفس السيناريو حدث مع عدد من المتخبات “خمسة أو ستة منتخبات أقصيت من الأدوار الأولى في الكان لأنها لم تلقى المعالم، رغم أن تملك لاعبين ممتازين و من المستوى العالمي”.

كما ختم ليكنس “جانب الظروف المناخية لعبت دورا كبيرا كذلك، و كان يجب على المدربين التحضير جيدا ووضع الاحتياطات لهذا الأمر”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–