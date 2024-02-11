ليكنس :”بوقرة مدرب ذكي ويجب منحه الفرصة لتدريب الخضر”

طالب المدرب السابق للمنتخب الوطني جورج ليكنس بمن الإتحاد الجزائري لكرة القدم بوضع الثقة في المدرب الشاب مجيد بوقرة.

وقال ليكنس في حواره لــ “النهار” اليوم الأحد “مجيد بوقرة لم أتابعه كثيرا في مشواره التدريبي في السنتين الأخيرتين، بوقرة ذكي و يعمل كثيرا،لا أدري لماذا لم يجربوا بوقرة، شخص أحبه و مقرب من اللاعبين”.

كما أضاف المدرب البلجيكي “شخصيا لم أضع سيرتي الذاتية لدى الفاف، صراحة”.

و ختم ليكنس في حديثه عن الرئيس الأسبق محمد روراوة ” روراوة جعلني أحب الجزائري كثيرا، كان الرئيس في وقت سابق، شخص يحب الجزائر، أضن أنه روراوة قدم الكثير للكرة الجزائرية، و حتى صادي يستطيع قيادة المنتخب إلى التألق في كأس العالم مستقبلا”.

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