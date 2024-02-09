ليكنس: “مدرب الجزائر القادم لن يكون غوارديولا أو كلوب ولكن.. “

رفض مدرب المنتخب الوطني السابق، جورج ليكنس، اقتراح اسم قادر على إعادة البريق للمنتخب الوطني الجزائري، بعد نكسة “كان” كوت ديفوار.

وفي حواره المطول الذي خص به موقع “africatopsports” اليوم الجمعة، سئل ليكنس. عن المدرب الذي يراه الأنسب للخضر، وقال: “آه، لا أستطيع أن أقول ذلك، قرأت في الصحافة أن بعض المدربين كانوا ضمن اهتمامات الفاف”.

ليضيف التقني البلجيكي: “مع ذلك، ليس لديك غوارديولا الذي سيأتي. وليس لديك كلوب الذي سيأتي هذا أمر مؤكد، لكنك ستجد شخصا سيحب البلاد”.

وختم ليكنس متحدثا عن المدرب المستقبلي للخضر: “ستجد من سيحب الجزائر. وسيحب اللاعبين، ومن يريد أن يشكل فريقا ومن سيقتنع بنفسه بتحقيق شيء مع الجزائر.”