ليكنس: “هذا ما يحتاجه الناخب الجديد لإعادة الخضر إلى الواجهة”

تحدث مدرب المنتخب الوطني السابق، جورج ليكنس، عن الأمور التي ستساعد الناخب الوطني، الجديد في إعادة ترتيب بيت الخضر، والعودة إلى الواجهة.

وقال التقني البليجيكي، في تصريحات خص بها موقع “africatopsports” اليوم الجمعة. حول مستقبل الخضر: “عليك أن تبدأ من جديد لبناء فريق يضم لاعبين جيدين بما فيه الكفاية، ويلعبون في أكبر الأندية.”

وأضاف ليكنس: “عليك أن تعرف كيف تحفز هؤلاء اللاعبين، وفي نظري بالنسبة للجزائر. يجب الاحتفاظ على بعض الكوادر وصنع مزيج مع اللاعبين الشباب في صورة عمورة. المتألق مع جيلواز ولكنّه لم يلعب كثيرا في الكان”.