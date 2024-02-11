ليكنس :”هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في خليفة بلماضي “

نصح الناخب الأسبق جورج ليكنس، رئيس الفاف وليد صادي بإتباع عدد من الشروط قبل التعاقد مع خليفة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال جورج ليكنس في حواره لـ “النهار” اليوم الأحد “يجب إختيار مدرب يعرف العقلية في الجزائر و يعرف اللغة إلى جانب البطولة الوطنية، يجب ان يعلموه أنه سيدرب مدرب كبير مثل الجزائر”.

كما أضاف ليكنس “يجب التعرف على ثقافة اللاعب الجزائري وو كرة القدم الحديثة لحصد عدد من النتائج الإيجابية، الشخصية تلعب دورا كبيرا لذا يجب عليه أن يكون شجاع”.

وختم المدرب البلجيكي “يجب وضع طريقة عمل و البحث عن وسائل للعودة إلى الطريق الصحيح، يجب التفاؤل”.

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