ليكنس يقصي الخضر من قائمة المرشحين للتتويج بـ”الكان”

استبعد مدرب المنتخب الوطني السابق، جورج ليكنس، رفقاء القائد رياض محرز، من قائمة المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، المقررة بكوت ديفوار ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وأكد التقني البلجيكي، الذي قاد العارضة الفنية للخضر، في مناسبتين سنة 2003 و2017، بأن المنتخب الجزائري، لا يزال صلبا ولديه الكفاءة بالنظر إلى نتائجه في الفترة الماضية.

مضيفا في تصريحات لموقع ” winwin” القطري: “الجزائر تضم عديد اللاعبين المشهورين عالميا، وهذا في صالح جمال بلماضي. والذي أعتقد بأن الفاف قامت بخطوة جيدة بالمحافظة عليه. رغم الخيبات الماضية”.

قبل أن يستدرك: “بالنسبة لكأس أمم إفريقيا القادمة. فإن على لاعبي منتخب الجزائر أن يكونوا أقوياء ذهنيا لإدارة البطولة بشكل جيد، وأظن أن ما حدث لهم في النسخة الماضية سيخدمهم كثيرا. ومع ذلك سأقول إن الجزائر لن تكون من بين المرشحين لنيل اللقب.. لكنها قد تحدث المفاجأة كما كان الحال في 2019.”