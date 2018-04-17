“ليكول” عملية دعم مدرسي مجانية لتلاميذ أقسام الامتحانات 

تم إطلاق أرضية التعليم للدعم المدرسي عبر الانترنت” ليكول” أول عملية دعم مدرسي مجانية لمرافقة تلاميذ أقسام الامتحانات .

وتهدف هذه العملية لمساعدت التلاميذ في المراجعة والتحضير لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لسنة 2018 .

وحسب بيان هذه المؤسسة أن ارضية التعليم للدعم المدرسي “likoul.dz ترافق أقسام الامتحانات بإطلاقه ولأول مرة ” ليكول مباشر رمضان”.

حيث تقوم ببرنامج خاص بالمراجعة والتحضير لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لسنة 2018.

كما تعد هذه العملية الاولى من نوعها وهي اكبر عملية دعم مدرسي مجانية على المستوى الوطني.

وقد تم إطلاقها على ضوء الاضطراب الذي عرفه قطاع التربية خلال هذه السنة

وأضاف البيان تتوافق دروس الدعم هذه مع برنامج وزارة التربية الوطنية حيث ستبث أول حصة في 1 ماي 2018 الى غاية 14 جوان 2018.

و يشمل المواد التعليمية التالية :الرياضيات ي العلوم الفيزيائية و الكيميائية ي العلوم الطبيعية ي اللغة العربية ي اللغة الفرنسية ي اللغة الانجليزية.

كما ستكون المواضيع النموذجية الاولى للامتحانات متوفرة بداية من27 افريل ويمكن تحميلها من الموقع : likoul.dz/dz.بحيث تدوم كل حصة ساعة واحدة.

و تبث الحصص على المباشر من موقع ليكول الجزائرwww.likoul.dz/live و في نفس الوقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك واليوتيوب.