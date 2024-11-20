ليكونزا: “المنافسة في البطولة تسمح لنا بدخول كأس الكاف بقوة”

اعتبر لاعب اتحاد العاصمة، جلودي ليكونزا، بأن مباريات البطولة الوطنية، تعتبر أفضل تحضير بالنسبة لهم، لدخول المنافسة الإفريقية بقوة.

وصرح ليكونزا، في هذا الخصوص: “البطولة الجزائرية تسمح لنا بالمحافظة على جاهزيتنا، للدخول بشكل جيد في المنافسة الإفريقية”.

كما أضاف: “المنافسة الإفريقية جد قوية، وتتطلب مجهود بدني كبير، ما يجبرنا على التحضير من هذا الجانب باستمرار”.

وجاءت هذه التصريحات من لاعب اتحاد العاصمة جلودي ليكونزا، قبل المباراة التي ستجمعهم غدا الخميس بمضيفهم شباب قسنطينة، لحساب الجولة العاشرة من البطولة المحترفة.