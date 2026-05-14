ليكونزا: “سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بالكأس”

أبدى لاعب اتحاد العاصمة، غلودي ليكونزا، عزمه رفقة بقية زملائه، على تقديم أفضل ما لديهم في لقاء العودة من نهائي كأس الكونفيدرالية ضد الزمالك، للتتويج باللقب.

وصرح ليكونزا، خلال مغادرتهم أرض الوطن: “نتواجد في ظروف جيدة، سواء من الناحية الذهنية، والبدنية، وكل الأمور تسير على ما يرام”.

كما أضاف مهاجم الاتحاد: “ندعوا أنصارنا لمواصلة دعمنا، نحن سنقدم كل ما لدينا من أجل العودة بالكأس”

يذكر أن بعثة اتحاد العاصمة، غادرت أمس الأربعاء أرض الوطن، باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، لمواجهة نادي الزمالك، في نهائي كأس الكونفيدرالية، المقرر يوم السبت المقبل.