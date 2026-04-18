ليكونزا: “سنقدم كل شيء للعودة بتأشيرة النهائي إلى الجزائر”

أكد مهاجم اتحاد العاصمة، غلودي ليكونزا، أن فريقه سيدخل مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام أسفي المغربي، لا لشيء سوى من أجل العودة بتأشيرة النهائي.

ويحل بطل نسخة 2023، غدا الأحد، ضيفا على الفريق المغربي بعد أسبوع من التعادل على أرضية ملعب 5 جويلية، بنتيجة سلبية، في لقاء عرف حرمان أبناء “سوسطارة” من هدفين شرعيين وضربة جزاء.

وبخصوص مباراة الغد، قال ليكونزا: “نحن نحضر لهذا الموعد بشكل جيد.. نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، خاصة خارج الديار، ولكن أعتقد أننا جاهزون للمباراة”.

قبل أن يؤكد المهاجم الكونغولي، أن اللاعبون جاهزون لبدل قصارى جهدهم من أجل ضمان تأشيرة نهائي الكونفدرالية.

وعاد ليكونزا، في تصريحات على هامش المنطقة المختلطة أمس الجمعة من المغرب. للحديث عن لقاء الذهاب، وقال: “صنعنا العديد من الفرص وعلى الرغم من تسجيلنا هدفين إلا أنهما الغيا”.

وواصل لاعب الاتحاد: “نحن نحضر جيدا لمباراة الإياب، سنحاول صنع المزيد من الفرص ولما لا تسجيل الأهداف”.

وختم ليكونزا: “نعلم أنه إذا سجلنا هنا سيكون الهدف مضاعف. نحن نستعد لذلك وسنحاول خلق فرص أكثر من لقاء الذهاب.. مثلما قلت سنبذل قصارى جهدنا من أجل اسعاد أنصارنا والعودة بالتأهل إلى الجزائر”.