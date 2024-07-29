ليكونزا: “واثق من تحقيق أشياء عظيمة مع اتحاد العاصمة”

عبّر الوافد الجديد على تشكيلة اتحاد العاصمة، الكونغولي قلودي ليكونزا، عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى تشكيلة “أبناء سوسطارة” بعد 8 سنوات قضاها في نادي تي بي مازيمبي.

وفي منشور أطلقه عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” اليوم الاثنين. أوضح ليكونزا، بأنه مستعد لتسخير كل طاقته وخبرته في هذا الفصل الجديد من مسيرته.

كما شكر اللاعب الكونغولي، إدارة الاتحاد والطاقم الفني وزملاءه في النادي والجمهور العاصمي. على على الترحيب الحار الذي وجده.

وأضاف حول طموحاته مع النادي: “معًا، أنا مقتنع بأنه يمكننا الوصول إلى آفاق جديدة وتحقيق أشياء عظيمة.. لا أستطيع الانتظار لبدء هذه المغامرة الجديدة معكم جميعًا.”