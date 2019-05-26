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“ليكيب” الفرنسية تشيد بـ”عطال” وتثني على “دولور”

الرياضة
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“ليكيب” الفرنسية تشيد بـ”عطال” وتثني على “دولور”
بقلم أمير بهلول

أشادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية بالنجم الجزائري “يوسف عطال” وأثنت على “دولور” بعد إسدال الستار عن الدوري الفرنسي.

حيث تألق النجم “الطائر” في أول موسم له في “الليغ 1” رفقة فريقه “نيس” وصنع الحدث، حيث اعتبر الجميع يوسف عطال، “اكتشاف الموسم”.

واعتبرته صحيفة “ليكيب” أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي، حيث تم اختياره في التشكيلة المثالية لموسم 2018/2019.

وكانت “ليكيب” قد اختارت تشكيلة فريق تضم 18 لاعب (11 أساسي و 7 إحتياطيين)، حيث وقع الاختيار أيضا على الجزائري “دولور” الذي صنع الحدث هو الآخر مع فريقه “مونبوليي”.


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