“ليكيب” تشيد بـ “بوداوي” وتصفه بـ “جوهرة الصحراء” !

أشادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية باللاعب الجزائري “هشام بوداوي” مؤكدة أن هذا الأخير يعتبر “جوهرة الصحراء”.

وجاء في تقرير مطول نشرته الصحيفة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن “بوداوي” انضم لـ “نيس” بشكل مفاجئ.

وجاء أيضا، أن اللاعب الجزائري يتطور من مباراة لأخرى مع فريقه “نيس” ويتألق في أي مركز يلعب فيه.

فمدرب “نيس”، استعمله في أكثر من 4 مراكز هذا الموسم، ظهير أيمن، وسط ميدان هجومي، وسط ميدان دفاعي ومهاجم على الجهة اليمنى

والأبرز من ذلك، أن بوداوي لا يكل ولا يمل ويقدم كل ما لديه فهو اللاعب الذي يطبق تعليمات المدرب بحذافيرها.