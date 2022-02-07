“ليكيب” تمنح بلايلي أسوأ تنقيط عن مردوده أمام رين

تحصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب بريست الفرنسي، على أسوأ تنقيط، خلال المباراة التي شارك فيها في مواجهة رين.

وكشفت صحيفة “ليكيب الفرنسية”، عن تنقيط لاعبي بريست، ورين، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن الليغ1 الفرنسية

كما منحت “ليكيب”، علامة 3/10، للدولي الجزائري، نظير مردوده في الـ60 التي شارك فيها، كأسوأ تنقيط في المباراة.

يذكر أن المباراة التي جمعت رين، بنادي بريست، كانت أول ظهور ليوسف بلايلي، مع ناديه الجديد هذا الموسم.