“ليكيب”: “محرز يستحق التواجد في جائزة الكرة الذهبية” !

عبّر محللو قناة “ليكيب” الفرنسية عن استغرابهم لعدم تواجد “رياض محرز” ضمن قائمة أفضل اللاعبين في جائزة The Best.

في حين أكد البعض أن فوز محرز بالألقاب مع “مانشستر سيتي” وفوزه بكأس إفريقيا مع الجزائر سيجعله يتنافس على الكرة الذهبية.

وراح البعض يؤكد أن “رياض” يستحق أفضل من هذا، فهو يفعل كل شيء مع فريقه ومع منتخب بلاده.

فهو يسجل الأهداف، يصنع الأهداف، يراوغ، يدافع والأهم أن يفوز بالألقاب.

ومن المنتظر أن يكون “رياض محرز” ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم والذين سيتنافسون على جائزة الكرة الذهبية.

وسيتم الإعلان عن المرشحين لهذه الجائزة التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” يوم الإثنين المقبل.