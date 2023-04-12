ليلة القدر.. هذه علاماتها وفضائلها

انطلقت أمس الثلاثاء أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. حيث حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على اغتنام هذه الأيام بالخير والطاعات. والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء. وتُعتبر تلك الأيام من أفضل الأيام حيث نُزل فيها القرآن الكريم. وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

علامات ليلة القدر

كما ورد عن الحسن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ. لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ. تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»

ومعنى هذا الحديث، أن علامات ليلة القدر تكون إشراق الشمس صباح هذه الليلة بغير شعاع مثل القمر. يكون الجو في هذا اليوم معتدلاً لا بارد ولا حر. تكون السماء صافية. سطوع القمر في هذه الليلة، سكون الرياح.

كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر، وهو مثل شق جفنة؟» رواه مسلم.

كما ورد أيضاً عن عبادة بن الصامت رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أمارة ليلة القدر. أنها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنة ساجيةٌ لا برد فيها ولا حر. ولا يحلُّ لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها. تخرج مستوية ليس لها شعاعٌ. مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ». رواه أحمد.

وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت أُريت ليلة القدر، ثم نسيتها. وهي في العشر الأواخر. وهي طلقةٌ بلجةٌ لا حارةٌ ولا باردةٌ، كأن فيها قمرًا. يفضح كواكبها. لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها”. رواه ابن خزيمة. وابن حبان وصححه الألباني لشواهده.

ليلة القدر

الليالي الوترية من رمضان 2023

– بدأت الليلة أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان أمس الثلاثاء. وتستمر حتى فجر اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023.

– ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 13 أفريل 2023 حتى فجر الجمعة 14 أفريل 2023.

وليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب السبت 15 أفريل 2023. حتى فجر الأحد 16 أفريل 2023.

– ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب الاثنين 17 أفريل 2023 حتى فجر الثلاثاء 18 أفريل 2023.

كما أن ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب الأربعاء 19 أفريل حتى فجر الخميس 20 أفريل 2023.