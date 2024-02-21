ليلة النصف من شعبان.. هذا موعدها وفضل صيامها

تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024 من مغرب يوم السبت 24 فيفري 2024، الموافق 14 شعبان 1445 هجريا. حتى فجر يوم الأحد 25 فيفري 2024 المقبل.

ويكون صيام يوم النصف من شعبان 2024، يوم الأحد 25 فيفري 2024، الموافق 15 شعبان 1445 هجريا.

وتتعدد فضائل ليلة النصف من شعبان 2024، حيث قال على بن أبي طالب، رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: “إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟. أَلَا من مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟. أَلَا من مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ”.

وقال الإمام الشافعي عن فضل ليلة النصف من شعبان: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال: «ليلة الجمعة، ليلة الأضحى. ليلة الفطر، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان».

فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2024

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2024 قائلة: صيام نهار ليلة النصف من شعبان. مباح شرعًا لما فيه من خير كثير، والشرع في صيام الأيام البيض من شهر شعبان. وهي أيام 13 و14 و15 من شهر شعبان. عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. «صمْ منْ كلّ شهْرٍ ثلاثة أيّامٍ، فذلك صوْم الدّهْر، أوْ كصوْم الدّهْر».