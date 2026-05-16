ليلة تاريخية.. أفراح هستيرية في معاقل “سوسطارة” بعد التتويج القاري

انطلقت أفراح أنصار اتحاد العاصمة مباشرة عقب صافرة نهاية إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي توّج بها النادي العاصمي على حساب الزمالك، في ليلة تاريخية عاشتها جماهير “لياسما” داخل وخارج الجزائر العاصمة.

وشهدت عدة أحياء وشوارع بالعاصمة أجواء احتفالية استثنائية، خاصة في معاقل النادي التاريخية على غرار سوسطارة، الزغارة، باب الواد، وقلب الجزائر العاصمة، أين خرج المئات من الأنصار للاحتفال بالإنجاز القاري وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ورفع الأنصار الأعلام الحمراء والسوداء، مرددين أهازيج النادي ومطلقين الألعاب النارية، في مشاهد عكست حجم السعادة التي صنعتها كتيبة المدرب لامين نداي بعد العودة بالكأس من القاهرة، عقب نهائي مثير حبس الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

وامتدت الاحتفالات إلى ساعات متأخرة من الليل، وسط توافد جماهيري كبير على الشوارع الرئيسية، احتفاءً بلقب جديد يضاف إلى خزائن اتحاد العاصمة، ويؤكد المكانة الكبيرة للنادي في الساحة الكروية الإفريقية.