ليلة رأس السنة.. حجز 760 قارورة خمر وأسلحة بيضاء وتوقيف منحرفين بالبليدة

تمكنت عناصر الأمن والتدخل لأمن ولاية البليدة خلال مداهمات شنتها ذات مصالح ليلة رأس سنة الجديدة مست مختلف نقاط السوداء بأحياء وشوارع الولاية من توقيف منحرفين.

وأسفرت العملية على حجز 760 قارورة خمر ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء، كما تم وضع حواجز أمنية من طرف الشرطة العمومية لضمان سيولة مرورية في الطرقات مع مضاعفة نقاط التفتيش والحواجز الأمنية المدعمة بوسائل تقنية حديثة لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها.

واتخذت ذات المصالح جملة من الإجراءات لتأمين المناسبة والاحتفالات والتظاهرات التي تزامنت مع عطلة الشتاء.

وتم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك عن طريق نشر القوات للأمن الراكبة والراجلة في الوسط الحضري خصوصا في الأماكن والساحات العمومية والتجمعات السكانية، المراكز التجارية ومراكز الترفيه ومحطات النقل البري للمسافرين ومحطات القطار نظرا لتوافد عدد الكبير للمسافرين عليها خلال هذه المناسبة.