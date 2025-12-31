ليلة رأس السّنة.. تمديد ساعات استغلال المترو

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما”، عن تمديد ساعات الاستغلال اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026.

وأوضحت الشركة أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026، قررت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” تمديد ساعات الاستغلال يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 إلى غاية الساعة الواحدة (01:00) صباحًا بعد منتصف الليل، وذلك قصد تسهيل تنقلات المواطنين في أجواء آمنة ومريحة.

