ليلة رعب في كوريفة بالحراش بعد «معركة» بالسيوف بين 10 شباب

شجار بين شابين يتحوّل إلى حرب شوارع

عاش، ليلة أول أمس، سكان حي «كوريفة» بالحراش، شرقي العاصمة ليلة رعب دامية، إثر نشوب مواجهات و«حرب شوارع» بين عدد من شباب الحي، الذين استعملوا مختلف الأسلحة البيضاء، حيث خلفت تلك المواجهات سقوط عدة جرحى، أكثرهم خطورة شاب تعرض لعدة طعنات على مستوى البطن.

الواقعة انطلقت عندما اندلعت مناوشات بين شابين في الحي، قبل أن تتطور الأمور إلى عراك بالأيدي، ليلجأ الشابان للاستنجاد بمعارفهما، حيث سرعان ما انزلقت الأوضاع واندلعت «حرب شوارع» انخرط فيها عدد من شباب الحي.

وقد قام أطراف النزاع بتحطيم عدة ممتلكات تابعة للدولة، منها أعمدة الإنارة العمومية ومزينات الأرصفة في الأحياء، قبل أن تتدخل فرقة الشرطة التي افتتح مقرها – مؤخرا – في حي «كوريفة»، وقامت بتطويق المكان ومحاولة تهدئة الأوضاع، قبل السيطرة على الأوضاع، والتمكن من توقيف الشباب المتعاركين، أين تم اقتيادهم لمقر الشرطة وحجز 10 أسلحة بيضاء من سيوف وخناجر وعصي خشبية وقضبان حديدية.

وحسب مصادر «النهار»، فقد جرى تسجيل سقوط 5 جرحى أحدهم في حالة خطيرة، فيما تم تحويل الموقوفين على محكمة الحراش، يوم أمس، ليجري تقديمهم للمثول أمام نيابة محكمة الحراش، حيث تقرر إخلاء سبيل أحدهم، فيما تمت متابعة الباقين بعدما وجهت لهم جنحة الإخلال بالنظام العام والفوضى والتحطيم العمدي لملك الدولة، فيما وجهت لأحد الموقوفين تهمة محاولة القتل العمدي.