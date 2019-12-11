ليلة رُعب لمشجعي ليفربول وأحد مُلّاك النادي

أغلق المطار الرئيس لمدينة ليفربول الإنجليزية، مطار جون لينون، أمس الثلاثاء، بعد حادثة إنحراف طائرة خاصة عن مسارها.

وأثّر الحادث على إستقبال طائرات مشجعي ليفربول القادمة من النمسا، بعد لقاء ريد بول سالزبرغ في دوري أبطال أوروبا.

وقال متحدث بإسم مطار جون لينون، إنّ الحادث لم يؤد إلى إصابة أي شخص، سواء أفراد الطاقم، الثلاث، أو مالك الطائرة.

وكشف مصدر من نادي ليفربول إنّ “مايك غوردن كان الراكب الوحيد على متن الطائرة القادمة من بوسطن (الولايات المتحدة) ولم يتعرض لأذى”.

وأضاف المصدر: “يريد مايك أن يشكر موظفي المطار وأطقم الطوارئ على العمل الرائع”.

وكان إنحراف الطائرة الخاصة بمايك غوردن، أحد مُلّاك ومدراء النادي الإنجليزي، سببًا في تحول الرحلات القادمة إلى المطار، بما فيها التي تُقل جماهير النادي، نحو مطار مانشستر، فيما تم إلغاء بعض الرحلات.

وما أثار رعب المشجعين أنّه لم يتم إبلاغهم عن أسباب تحويل رحلاتهم.