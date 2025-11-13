ليلة مشتعلة عبر عدة ولايات.. الحماية المدنية تسابق الزمن لإخماد 17 حريقًا

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، ما مجموعه 17 حريقًا للغطاء النباتي، شملت غابات وأدغالًا وأحراشًا عبر عدة ولايات من الوطن.

وأوضح المصدر أن 10 حرائق لا تزال عمليات إخمادها متواصلة، منها ما يجري بدعم بري وجوي، فيما تم إخماد 3 حرائق تحت الحراسة، وإخماد 4 أخرى نهائيًا.

ففي ولاية الجزائر، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بشارع قادوش عبد القادر ببلدية حيدرة مع مواصلة عملية الحراسة.

وفي ولاية تيبازة، تتواصل عمليات الإخماد لثلاثة حرائق على مستوى دوار بوخليجة ببلدية الأرهاط، وغابة عمارشة ببلدية مسلمون، وغابة شولة ببلدية بني ميلك.

أما في تيزي وزو، فقد تم إخماد حريق بقرية آيت سعادة ببلدية تادمايت، في حين تتواصل الجهود لإخماد حريق آخر بقرية ساحل ببلدية تيقزيرت.

وفي ولاية بجاية، تم إخماد حريق أحراش بالمكان المسمى انقوش ببلدية تاسكريوت نهائيًا، كما أخمد نهائيًا حريق غابة جبيلة ببلدية وجانة في ولاية جيجل.

كما تتواصل عمليات الإخماد في ولاية المدية على مستوى غابة خزرون ببلدية الحمدانية.

وفي تلمسان، تم إخماد حريق أحراش بالكدية وهو تحت الحراسة، فيما لا تزال العمليات جارية لإخماد حرائق أخرى بمنطقة علي مقرن ببلدية سوق الثلاثاء وقرية أولاد بن زيان ببلدية بني مستار.

من جهة أخرى، شهدت ولاية البليدة إخمادًا نهائيًا لحريقي أحراش بكل من بوجبار ببلدية بوقرة وأولاد سعيد ببلدية مفتاح.

وفي بومرداس، تتواصل عمليات الإخماد بكل من الطريق الوطني رقم 05 ببلدية الثنية وذراع القهوة ببلدية برج منايل.

في حين يجري التعامل مع حريق غابة بقرية بن يوسف ببلدية تاشتة زقاغة بولاية عين الدفلى.

وأكدت الحماية المدنية أن فرقها تواصل تدخلاتها الميدانية مدعومة بوسائل بشرية ومادية معتبرة، للسيطرة الكاملة على جميع الحرائق وحماية الغطاء النباتي من أي خسائر إضافية.