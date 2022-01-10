ليلة مواجهة سيراليون.. محرز يوجه رسالة قوية

وجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية ليلة مواجهة سيراليون الأولى في الكان.

قائد الخضر نشر صورة له من الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت اليوم الإثنين بدوالا الكاميرونية.

كما أرفق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”دعنا ننطلق إن شاء الله”.

ويواجه الخضر منتخب سيراليون غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب جابوما في افتتاح مشوارهم في الكان.

بلماضي يكشف عن نواياه في مواجهة سيراليون

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن المباراة الأولى التي ستجمعهم بسيراليون، ضمن كان الكاميرون، كاشفا عن نواياه في هذه المواجهة.

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “سنأخذ جميع المنتخبات التي تواجهنا بجدية كبيرة”.

كما أضاف الناخب الوطني: “نحن ندرك جيدا بأن أي تراخ من جانبنا سيكلفنا غاليا لذا علينا بداية هذه المنافسة بشكل قوي وجيد”.

وتابع جمال بلماضي: “علينا أن نكون حاضرين وبقوة، مثلما كنا عليه في كان 2019، وكل اللاعبين واعون بذلك”.

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وطمأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” جميع الجزائريين بخصوص الظروف التي يتواجد عليها الخضر بمدينة دوالا.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

“الحمد الله، الظروف جيدة ومواتية بمدينة دوالا،أين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري للتحضير لمواجهة سيراليون”.

“لم أتحدث مع الناخب الوطني جمال بلماضي منذ وصولي أمس إلى الكاميرون، لكن الأكيد أنه لا توجد أي عراقيل لحد هاته اللحظة، ونحن لا ننتظر اللحظة الأخيرة من أجل ترتيب الأمور”.

واشاد الإعلام العالمي الذي تواجد لتغطية منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون بالمنتخب الوطني الجزائري ومدربه جمال بلماضي.

حيث عبر إعلامي دانماركي تواجد لتغطية المواجهة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينافاسو عن اعجابه بالخضر والعمل الكبير الذي يقوم به بلماضي.

ومن جهته قال إعلامي فرنسي:”المنتخب الوطني هو المرشح الأول للتتويج بالكان ويملك لاعبين كبار”.

كما قالت إعلامية كاميرونية:”أنا معجبة برياض محرز وعندما أتحدث عنه أشعر بالسعادة والفرح”.