ليلى علوي تطالب بعمل فيلم عربي ضخم عن فلسطين

دعت الفنانة المصرية ليلى علوي، لتقديم عمل فني عربي عالمي ضخم، يتحدث عن القضية الفلسطينية.

وأبدت الفنانة، خلال تصريحات إعلامية خاصة خلال لقائها في برنامج “ET بالعربي”، استعدادها على المشاركة في هذا العمل بدون أجر.

كما عبرت ليلى علوي، عن حزنها الشديد لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني. والأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وذلك

للتذكير، كانت آخر أعمال الفنانة ليلى علوي هو مشاركتها في فيلم “شوجر دادي” الذي عُرض بدور العرض خلال شهر ماي الماضي.

بينما تستعد علوي حاليا، لتصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم “جوازة توكسيك”، وذلك عقب عودتها من المشاركة في مهرجان الشارقة.