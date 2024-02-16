ليليا بويحياوي تُرزق بمولودها الثاني.. هكذا أسمتها

رُزقت الفنانة الجزائرية ليليا بويحياوي، المعروفة بـ”حمامة”، عن دورها بالمسلسل الشهير “عاشور العاشر”، بمولودها الثاني أمس الخميس.

وإزدان فراش الفنانة بطفلة سمتها “نانسي حورية”، حسبما نشرته على صفحتها الرسمية بأنستغرام.

وشاركت الفنانة، الخبر السعيد مع جمهورها ومتابعيها، ونشرت صورة للمولودة.

وإنهالت التهاني عليها من جمهورها وزملائها الفنانين، الذين تمنوا لها الشفاء وهنؤوها بقدوم أميرتها الصغيرة.

وشكرت ليليا بويحياوي، جمهورها ومحبيها على رسائل التهنئة التي نشروها على حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي. كما شكرت كل من تنقل لها إلى العيادة لتهنئتها والإطمئنان عليها.

وكانت ليليا بويحياوي قد رُزقت بطفلها الأول في أفريل من سنة 2022، والذي أسمته جبريل محمد علي.