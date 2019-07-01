ليليا تحلم بفارس تحقق له الطاعة الأحلام

قد أكون جميلة ولكن لست الأجمل على الإطلاق، رائعة ولكنني بالضرورة لست الأروع، ما أنا متأكدة منه، أن زوجي إذا ظلمني أصفح.

وإذا جاءني مهموما أسمع، وإذا أعطاني كثيرا أمدح وأفرح، وإذا أعطاني القليل أمنع، سأبقى له مطيعة ولرسائل الاحترام والحب مخلصة وديعة.

فهذه أنا بكل تواضع فأين أنت أيها النصف الضائع.

ليليا من الجزائر العاصمة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 24 سنة، جميلة الروح رصينة تقدر الرجل وتحترمه.

لديها دبلوم في تحضير الحلويات وآخر في الخياطة، ترغب في الزواج على سنة الله والرسول مع رجل يقدرها ويحترمها، تعده بما سبق ذكره.

تفضل أن يكون من العاصمة أو ضواحيها، يتراوح عمره ما بين 30 و42 سنة لا تمانع إذا كان شريك حياتها أرمل أو مطلقا من دون أولاد.

تشترط أن يكون لديه عمل مستقر، تتوسم منه الإحسان والعشرة الطيبة.

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