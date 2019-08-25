ليليا تروي اللحظات الأخيرة لوفاة شقيقتها في حفل سولكينغ

روت ليليا شقيقة الطفلة “شروق” التي توفيت في حفل الفنان العالمي سولكيغ .

والتي نزلت ضيفة على النشرة الثقافية لتلفزيون النهار الدقائق الأخيرة قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى.

قالت ليليا أن عائلتها تطالب بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.

أما عن الفنان سولكينغ، فقالت ليلا انه اتصل بعائلات المتوفين وقدم لهم تعازيه.

مضيفة:”صحيح أتصل بنا سولكينغ لكننا نطالبه بالحضور والوقوف مع العائلات معهم لمعرفة كل الحقيقة، وعن الظروف التي أدت إلى الكارثة”.

الحفل قالت ليليا:”بقينا أكثر من4ساعات أمام مدخل الملعب، وفتح باب صغير على8 والنصف ليلا وبعدما بدأ التدافع والازدحام،فتحت الباب الكبير”.

لتضيف:”أصبت بإغماء نتيجة الازدحام الكبير، وبعد ذلك بدأت في البحث على شقيقتي، طلبت المساعدة مع الجهات المعنية،رفضوا “.

وتؤكد ليليا:”طيلة الحفل وأنا أبحث عنها،وبقيت ساعة بعد نهاية الحفل وأنا أبحث”.

“ثم توجهت مع والدتي إلى المستشفى ولم أجدها في قائمة الجرحى”.

وتضيف ليليا:”عدت إلى المستشفى في الثالثة صباحا فوجدتها في مصلحة حفظ الجثث، لم تكن مشوهة،تعرفت عليها مباشرة.”

وعن أسباب الوفاة،قالت ليليا:”لم نتعرف بعد على السبب الحقيقي للوفاة ولهذا نطالب بفتح تحقيق،لأننا نريد أن نعرف كيف ماتت أختي”.

للعلم تمت إقالة سامي بن شيخ من منصبه مساء يوم الجمعة، وهذا على خلفية ما حدث في الحفل الذي نظمته”اوندا”.

كما قدمت وزيرة الثقافة مريم مرداسي مساء أمس الأحد استقالتها بسبب ما حدث في ذات الحفل.

بالإضافة إلى إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني قارة بوهديبة بعد وفاة 5 أشخاص في حفل سولكينغ.