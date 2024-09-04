ليل الفرنسي يحفز ماندي قبل مواجهته غينيا الاستوائية رفقة الخضر

حفز نادي ليل الفرنسي لاعبه الدولي الجزائري عيسى ماندي، المقبل على مباراة مهمة، يوم غد. رفقة الخضر أمام الضيف منتخب غينيا الاستوائية.

ونشر نادي ليل الفرنسي، صورة عيسى ماندي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” اليوم الأربعاء. و كتب: “بالتوفيق لعيسى ماندي والمنتخب الجزائري في مبارياته القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025”.

وكان عيسى ماندي التحق بكتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قبل أيام، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات (كان 2025).

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