ليل الفرنسي يدفع آدم أوناس نحو الرحيل

كشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأربعاء، بأن نادي ليل الفرنسي، يحاول دفع لاعبه الدولي الجزائري، آدم أوناس، نحو الرحيل الصائفة الجارية.

وفي هذا الصدد، أبرز موقع “بوت فوتبال كلوب“، بأن رحيل أوناس، عن نادي الشمال الفرنسي، بات وشيكا، وهو الذي التحق بالفريق الصيف الماضي، قادما من نابولي، إلا أن الإصابات حرمته من فرض نفسه مع ليل.

ونقل المصدر ذاته، تغريدة للصحفي البلجيكي، ساشا تافوليري، قال فيها: “ليل يبحث عن جناح أيسر في الميركاتو الصيفي.. النادي لا يعارض رحيل آدم أوناس”.

كما أبرز تافوليري في السياق ذاته، بأن لاعب الخضر يملك اهتمامات كثيرة من الخليج وأرفق تغريدته، بعلمي السعودية وقطر.

🇫🇷🐶 Le #LOSC– en quête un ailier gauche durant ce #mercato -ne serait pas contre un départ d’Adam #Ounas qui jouit d’intérêts dans les pays du

Golf🇶🇦🇸🇦

Le dossier Balogun reste d’actualité & est mis en balance avec Gift #Obran si départ de J.David.

Intérêt pour Taremi confirmé. pic.twitter.com/aPw1XjeUyt

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 27, 2023