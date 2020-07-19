ليل يزاحم مارسيليا على خدمات سليماني

دخل نادي ليل الفرنسي، ضمن قائمة الأندية المهتمة بخدمات الدولي الجزائري إسلام سليماني، ليزاجم بذلك نادي مارسيليا.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبل” الفرنسية، عن دخول سليماني، ضمن اهتمامات إدارة نادي ليل، قصد لتعويض رحيل لاعبهم لويك ريمي، إلى نادي بينيفينيتو الايطالي.

وبعد الصفقة سيكون التي ستدر على نادي ليل، أكثر من 60 مليون أورو، نظير بيع نجمهم فيكتور أوسمين لنادي نابولي. سيكون بإمكانهم اقناع الدولي الجزائري، وناديه ليستر سيتي، الذي يطالب بـ8 ملايين أورو، لبيع عقده.

يذكر أن إسلام سليماني، يتواجد أيضا، محل اهتمام ومتابع عن قرب من مسؤولي أولمبيك مارسيليا.