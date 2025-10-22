ليل يهنئ عيسى ماندي بمناسبة عيد ميلاده

احتفى الحساب الرسمي لنادي ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، الذي يطفئ شمعته الرابعة والثلاثين.

وجاء في منشور التهنئة التي نشرها النادي على صفحاته الرسمية: “عيسى ماندي يطفئ اليوم شمعته الرابعة والثلاثين، كل عام وأنت في أتم التألق والعطاء يا ابن الجزائر”

يذكر أن مدافع “الخُضر”، انضم إلى صفوف ليل خلال فترة الانتقالات لصيف 2024، ويقدّم مستويات مميزة في الدوري الفرنسي، بفضل خبرته الكبيرة ومسيرته الطويلة في الملاعب الأوروبية قادما منا نادي فياريال الاسباني.