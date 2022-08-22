ليم كي شونغ: “الجزائر يجب أن تكون ممثلة بحكام كبار في المونديال”

أبدى ليم كي شونغ، سعادته بالمهمة التي أوكلت له، كمدير تطوير التحكيم الجزائري، كما أبدى عزمه على تكوين حكام كبار للجزائر.

وصرح ليم كي شونغ، لموقع “الفاف”: “أشكر رئيس الفاف على الثقة التي وضعها في شخصي بتعييني كمدير تطوير التحكيم الجزائري”

كما أضاف: “مهمتي تشمل كل الطواقم التحكيمية، بمختلف فروعها بما فيها الجانب التقني، والبدني، وهذه المهمة هي تحد بالنسبة لي، ضمن برنامج على مدى 3 سنوات”.

وتابع مدير تطوير التحكيم، ليم كي شونغ: “الجزائر بلد كبير، ويجب أن يكون دائما ممثلا بحكام كبار في كأس العالم”.