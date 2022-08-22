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الرياضة

ليم كي شونغ: “الجزائر يجب أن تكون ممثلة بحكام كبار في المونديال”

بقلم كريم تيغرمت
ليم كي شونغ: “الجزائر يجب أن تكون ممثلة بحكام كبار في المونديال”
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أبدى ليم كي شونغ، سعادته بالمهمة التي أوكلت له، كمدير تطوير التحكيم الجزائري، كما أبدى عزمه على تكوين حكام كبار للجزائر.

وصرح ليم كي شونغ، لموقع “الفاف”: “أشكر رئيس الفاف على الثقة التي وضعها في شخصي بتعييني كمدير تطوير التحكيم الجزائري”

كما أضاف: “مهمتي تشمل كل الطواقم التحكيمية، بمختلف فروعها بما فيها الجانب التقني، والبدني، وهذه المهمة هي تحد بالنسبة لي، ضمن برنامج على مدى 3 سنوات”.

وتابع مدير تطوير التحكيم، ليم كي شونغ: “الجزائر بلد كبير، ويجب أن يكون دائما ممثلا بحكام كبار في كأس العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/MZZyC
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