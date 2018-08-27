“ليندة بوجلال” :”هكذا قطعت علاقتي بالجزائر وأصبحت مليارديرة بفرنسا”

كشفت “ليندة بوجلال”، زوجة رئيس نادي “تولون” لرياضة “الريغبي”، عن أصولها الجزائرية، وكيفية تحولها لـ”مليارديرة” بفضل عملها الجاد في “فرنسا”.

وصرحت لجريدة “ليكيب” عن نجاحها في “ليغزاغون” قائلة :”كنت أتلقى تعليمي في مدرسة عسكرية، بعد تحصلي على البكالوريا سنة 1984″.

وواصلت :”الكثير من زملائي تعرضوا للقتل، ونظرا لتعفن الأوضاع قررت الهجرة الى باريس، وقطعت علاقتي كُليا بالجزائر، بسبب ظروفي الصعبة”.

وأضافت :”لقد كنت أسير مكتبة مع زوجي مُراد، قبل أن نطرق أبواب النشر، وونجح في هذه الخطوة، ونشتري نادي تولون”.

وكشفت، إبنة عنابة، إمتلاكها 50% من أسهم الـ”RCT” ولكنها تُفضل تجنب الظهور كثيرا على الساحة الإعلامية، عكس زوجها مُراد.

وأشارت في الأخير بأنها تُحقق فوائد لاتقل عن 2.5 مليون أورو سنويا وترتفع لـ4 ملايين في حالة التتويج بالألقاب.