ليندة حمري تُضيف الميدالية السادسة للجزائر في طوكيو

واصلت البعثة الجزائرية تألقها في الألعاب البارالمبية، المُقامة حاليا في طوكيو، حيث رفرت الراية من جديد في سماء اليابان، بفضل المُتألقة ليندة حمري، في إختصاص الوثب الطويل، والتي حصدت خلال مُسابقته الميدالية البروزنية.

ونجحت الرياضية الجزائرية، في تحقيق وثبة بـ5 أمتار و33 سنتمتر للتتواجد في البوديوم، وتحقق الميدالية السادسة للجزائر منذ بداية الألعاب الأولمبية لذوي الإحتياجات الخاصة والذين كانو في مُستوى الحدث وأكثر لحد الساعة في إنتظار ما هو أفضل في الساعات والأيام القادمة.

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