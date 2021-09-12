“ليند غاز-الجزائر” ترفع إنتاج الأكسجين بنسبة 33%

أعلنت شركة إنتاج الأكسجين المسال “ليند غاز-الجزائر”، اليوم الأحد، عن رفع إنتاجها للأكسجين بنسبة 33 بالمائة منذ شهر جويلية المنصرم.

وحسب بيان شركة إنتاج الأكسجين المسال “ليند غاز-الجزائر”. يأتي رفع الإنتاج بغية الاستجابة للطلب الكبير المعبر عنه من المؤسسات الإستشفائية على هذه المادة الحيوية.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه وأمام الطلب المتزايد على الأكسجين الطبي في مختلف المؤسسات الاستشفائية. نتيجة للموجة الثالثة لجائحة كوفيد-19 التي شهدتها الجزائر. تستمر شركة ليند غاز-الجزائر في تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن “المؤسسة شاركت بالتعاون مع متعاملين اقتصاديين آخرين ينشطون في مجال الغاز الصناعي في عمليات خيرية. تمثلت في توزيع ما يقارب 130 ألف لتر من الأكسجين الطبي كهبة لمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن.