لينغارد يهدد مكانة بن رحمة في واست هام

كشفت، تقارير صحفية بريطانية، عن قُرب رحيل الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة عن فريقه واست هام، خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت، صحيفة “ذاغارديان” البريطانية، أمس عبر موقعها، عن اهتمام مدرب واست هام ديفيد مويس، بالتعاقد مع لاعب اليونايتد خيسي لينغارد.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن إهتمام مويس، باللاعب الإنجليزي لينغارد، بسبب تألقه في فترة سابقا لما أعاره مانشستر يونايتد لصفوف الهامرز.

كما أوضح ذات المصدر، أن مستويات بن رحمة متذبذبة منذ موسمين، جعلت المدرب مويس، يفكر في إيجاد خليفة للدولي الجزائري بن رحمة.