ليوباردز يغيب عن مواجهة الشبيبة والقرار الأخير بيد الكاف

غاب نادي رويال ليوباردز الإسواتيني، عن مباراته المقررة اليوم الخميس، أمام شبيبة القبائل، لحساب لقاء العودة من كأس الكاف.

وسجل فريق شبيبة القبائل، تواجده بملعب أول نوفمبر، في الوقت المحدد لخوض مباراته أمام نادي رويال ليوباردز.

كما تواجد طاقم التحكيم المعني بإدارة هذا اللقاء، بأرضية الملعب، فيما تخلف نادي ليوباردز، عن الموعد المحدد.

وبعد اعلان الحكم عن انتهاء الوقت المحدد لانطلاق هذه المباراة، دون محافظ اللقاء، غياب فريق رويال ليوباردز.

وحسب القوانين المعمول بها، يكون فريق شبيبة القبائل قد ضمن تأهله على البساط إلى دور المجموعات، في انتظار القرار الرسمي من “الكاف”.