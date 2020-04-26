ليوناردو على إتصال دائم بمُحيط عطال

عاد إسم الدولي الجزائري يوسف عطال، ليرتبط وبقوة بنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، خاصة مع إقتراب موعد الميركاتو.

وأشارت إذاعة “RMC”، بأن المدير الرياضي لبطل الليغ 1، ليوناردو، على تواصل مُستمر مع مُحيط نجم الخضر.

ووفقا لذات المصدر، فإن البرازيلي عازم على تدعيم صفوف فريقه بصاحب الإنطلاقات السريعة، قبل إرتفاع سعره مُستقبلا.

ويبدو الرجل القوي داخل “البي أس جي”، مُقتنعا بقدرة إبن واضية على التألق في المستوى العالي، رغم مُشكل الإصابات الذي يلاحقه.

ولن يكون مُحارب الصحراء، قادرا على اللعب في حالة إستئناف المُنافسة حاليا، وهو العائد من عملية جراحية على مُستوى الركبة.