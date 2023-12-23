ليون الفرنسي يربط مفاوضات مباشرة مع بن رحمة

مرّت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، إلى الأمور الجدية، بخصوص اهتماماتها بضم لاعب الخضر، سعيد بن رحمة.

وكشفت “ليكيب” الفرنسية اليوم السبت، بأن مسؤولي “لوال” ربطوا مفاوضات مباشرة مع بن رحمة، تحسبا لضمّه إلى صفوف الفريق في فترة التحويلات الشتوية القادمة.

ويواجه بن رحمة، مستقبلا مجهولا في نادي وست هام الانجليزي، الذي يرغب بشدة في التخلص منه، بسبب تراجع مستوياته هذا الموسم، وهو الأمر الذي يعزز حظوظه في العودة من جديد إلى أجواء “الليغ1”.

وسبق للدولي الجزائري، اللعب في “الليغ1″ مع نيس الفرنسي، ما بين 2013-2018. مع انتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي أونجي وشاتورو على التوالي خلال ذات الفترة.

والتحق بن رحمة، صيف 2018 بـ”الشامبين شيب” من بوابة برينتفورد، التي غادرها نحو وست هام صيف 2020. ليقرر النادي شراء عقده نهائيا جانفي 2021 إلى غاية 2026.