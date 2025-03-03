ليون: بن العمري هو اللاعب العربي الوحيد الذي حمل الرقم 3

عادت إدارة نادي ليون الفرنسي للحديث عن مشوار الدولي الجزائري جمال بن العمري مع الفريق الذي حمل ألوانه في موسم 2020-2021.

ونشر النادي الفرنسي، اليوم الاثنين، عبر الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية على فيسبوك. صورة للدولي الجزائري جمال بن العمري مرتدياً القميص رقم 3.

ويعدُّ هذا الرقم استثنائياً في النادي الفرنسي الذي كتب: “يصادف اليوم الثالث من مارس. رقم له حكايات في نادينا. ومن بين من ارتدوه، يبقى جمال بن العمري هو العربي الوحيد الذي حمله”.