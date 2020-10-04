“ليون” لا يزال مصرا على انتداب “سليماني”

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن نادي “أولمبيك ليون”، لا يزال مصرا على التعاقد مع “إسلام سليماني”.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق الفرنسي تريد إعارة “تينو كاديواري” إلى “ديجون” من أجل التعاقد مع “سليماني”.

وكان “جول ميشال أولاس” رئيس “ليون”، قد أكدت أن كل من “عوار” و”ديباي” سيبقيان في الفريق ولن يرحلا.

ولكن هذا لن يشكل عائقا، على “سليماني” الذي لا يزال يبحث عن فريق قبل ساعات فقط من نهاية الميركاتو في أوروبا.

يذكر أن الميركاتو في إنجلترا سيبقى مستمرا إلى غاية 16 أكتوبر شرط أن يكون اللاعب ينشط في إنجلترا فقط.