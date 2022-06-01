ليون يتحرّك لحماية الجزائري يانيس لاغا من أطماع الأندية الأوروبية

إفتك المهاجم الجزائري الشاب يانيس لاغا على عقد إحترافي قبل إدارة فريقه ليون الفرنسي.

كما قال موقع “ليكيب” الفرنسي أن الموهبة الجزائرية في الطريق الصحيح. ليكون المهاجم الأول في فريق “لوال” رغم صغر سنه بعد التعاقد معه لـ 3 سنوات كاملة.

كما أشار المصدر إلى أن إدارة ليون قامت بردة فعل ايجابية اتجاه الجزائري قصد حمايته من أطماع الأندية الأوروبية.

يذكر. أن لاغا شارك مع المنتخب الجزائري لفئة أقل من 18 عاما. و يملك عقدا انتهى بنهاية 30 جوان المقبل.

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