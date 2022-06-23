ليون يتعاقد مع لاعب الخضر يانيس لاغا
بقلم فيصل زيان بوزيان
وقع لاعب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، يانيس لاغا، على أول عقد إحترافي في مسيرته، مع فريقه ليون الفرنسي.
وغرد الحساب الرسمي لنادي ليون، صبيحة اليوم الخميس، على تويتر:”القائد في فوزنا بكأس غامبرديلا إحتفل بعيد ميلاده الـ18″.
وجاء في التغريدة:”يانيس لاغا يوقع على أول عقد إحترافي في مسيرته مع ليون، سيبقى معنا لغاية 2025″.
🚨 Capitaine lors de notre victoire en Gambardella, il vient de fêter ses 18 ans, Yannis Lagha signe son premier contrat pro à l’OL ! 🔴🔵
Avec nous jusqu’en 2025 💫https://t.co/SX7RaQbap9#MadeInOL #Lagha2025 pic.twitter.com/yKplgRxHN4
— Olympique Lyonnais (@OL) June 23, 2022
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