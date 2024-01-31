ليون يحسم صفقة بن رحمة اليوم

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي ليون الفرنسي، سيحسم اليوم الأربعاء، صفقة الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، من نادي واست هام.

وحسب ما أكده الصحفي المتخصص في أخبار سوق الإنتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن إدارة ليون إتفقت مع نظيرتها بنادي واست هام، على صفقة إعارة الدولي الجزائري بن رحمة، مقابل 5 ملايين أورو، مع أفضلية خيار الشراء بمبلغ قدره 12 مليون.

وأوضح المصدر، أنه يتبقى فقط موافقة اللاعب بن رحمة، للإعلان الرسمي عن الصفقة.