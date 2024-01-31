إعــــلانات
الرياضة

ليون يحسم صفقة بن رحمة اليوم

بقلم فيصل زيان بوزيان
ليون يحسم صفقة بن رحمة اليوم
  • 19
  • 0

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي ليون الفرنسي، سيحسم اليوم الأربعاء، صفقة الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، من نادي واست هام.

وحسب ما أكده الصحفي المتخصص في أخبار سوق الإنتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن إدارة ليون إتفقت مع نظيرتها بنادي واست هام، على صفقة إعارة الدولي الجزائري بن رحمة، مقابل 5 ملايين أورو، مع أفضلية خيار الشراء بمبلغ قدره 12 مليون.

وأوضح المصدر، أنه يتبقى فقط موافقة اللاعب بن رحمة، للإعلان الرسمي عن الصفقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wIWbP
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر