ليون يحسم صفقة بن رحمة اليوم
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية، أن نادي ليون الفرنسي، سيحسم اليوم الأربعاء، صفقة الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، من نادي واست هام.
وحسب ما أكده الصحفي المتخصص في أخبار سوق الإنتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن إدارة ليون إتفقت مع نظيرتها بنادي واست هام، على صفقة إعارة الدولي الجزائري بن رحمة، مقابل 5 ملايين أورو، مع أفضلية خيار الشراء بمبلغ قدره 12 مليون.
وأوضح المصدر، أنه يتبقى فقط موافقة اللاعب بن رحمة، للإعلان الرسمي عن الصفقة.
🔴🔵 Olympique Lyon and West Ham will close Saïd Benrahma deal today.
Agreement being completed for €5m loan fee plus €12m option to buy clause, waiting on final points on player side and then all done. pic.twitter.com/GbvX36b1Ab
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024
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