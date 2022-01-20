ليون يدعم سليماني في خرجته رفقة الخضر أمام كوت ديفوار

أبدت إدارة نادي ليون الفرنسي، دعمها للاعبها الدولي الجزائري إسلام سليماني، قبل خرجته المقبلة رفقة الخضر، أمام كوت ديفوار.

ونشر نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة، أبدى من خلالها دعمه لمهاجمه الجزائري إسلام سليماني.

كما أرفقت إدارة النادي الفرنسي، تغريدتها، بصورة لهداف الخضر، بقميص ناديه ليون، وعلم الجزائر.

يذكر أن إسلام سليماني، يواجه رفقة المنتخب الوطني، اليوم الخميس، منتخب كوت ديفوار، لحسم التأهل للدور المقبل من “كان” الكاميرون.

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وسيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مباراة قوية ومثيرة أمام كوت ديفوار اليوم. بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب جابوما بدوالا.

ويحمل المنتخب الوطني آمال الجزائريين في تخطي عقبة الفيلة. والتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كما يريد رد الاعتبار لنفسه وعلى السخرية والإستهتار من قبل بعض الذين يصطادون في المياه العكرة.

كما ستعرف مباراة اليوم عودة الجناح الطائر ادم وناس بعد طول غياب. وسيعمل الناخب الوطني جمال بلماضي للعب بطريقة هجومية. لتسجيل عدد من الاهداف لتفادي الحسابات المعقدة.

وأكد النجم الدولي الجزائري آدم وناس جاهزيته لموقعة المنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار المقررة الخميس.

وناس الذي اندمج بشكل كلي في التدريبات الجماعية للخضر أمسية الأربعاء نشر صورة له من الحصة التدريبية.

في حين ستلعب المباراة أمام أشبال المدرب باتريس بومال الذين تمكّنوا من حسم التأهل. ما سيجعل المباراة شكلية بالنسبة لهم.

كما تسعى كتيبة المحاربون لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية. التي عودتنا عليها خاصة بعد التعادل الأول المخيّب والخسارة في المباراة الثانية.

وضمن سهرة الأربعاء منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الفيلة الإيفوارية بلغت الدور ثمن النهائي بعد فوز نيجيريا على غينيا بيساو في لقاء سهرة الأربعاء.

وبهذا سيخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة شكلية أمام المنتخب الوطني الجزائري الخميس.