ليون يشيد بمردود سليماني في الأوروبا ليغ

أشادت إدارة نادي ليون الفرنسي، بمردود نجمها الدولي الجزائري إسلام سليماني، في آخر مبارتين للفريق في منافسة الأوروبا ليغ.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تغريدة، أوضحت المساهمة الكبيرة لسليماني مع الفريق في الأوروبا ليغ.

كما أوضحت إدارة نادي ليون، بأن مهاجم الخضر، سجل ثلاثة أهداف، في آخر مبارتين للفريق في منافسة الأوروبا ليغ.

يذكر أن إسلام سليماني، ساهم أمس الخميس، في فوز ناديه ليون، أمام بروندبي البلجيكي، بتسجليه للهدف الثالث لصالح فريقه

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap