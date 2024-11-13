ليون يضحّي ببن رحمة.. والوجهة سعودية !

كشفت وسائل إعلام فرنسية مفاجأة مدوية في الدوري الفرنسي، تتمثل في قرار إدارة ليون بالتضحية بخدمات الدولي الجزائري سعيد بن رحمة خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال موقع “LYON FOOT”، في تقرير له، اليوم الأربعاء،إن إدارة ليون تعيش أزمة مالية خانقة، ما دفعها إلى التضحية بالدولي الجزائري الذي تصل قيمته السوقية إلى 15 مليون أورو. ما سيدرّ عليها بأرباح مالية، تساعد الفريق في تجاوز هذه الأزمة.

كما رجّج المصدر ذاته برحيل نجم ويست هام الإنجليزي سابقا إلى أحد أندية الدوري السعودي. لينضم إلى قافلة اللاعبين الجزائريين هناك على غرار رياض محرز وحسام عوار.

وأكد المصدر أن سعيد بن رحمة لم يعد ضمن مخططات مدرب “لوال” الذي حرمه من المشاركة في عدد من المباريات رغم تقديمه مستويات جيدة.

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