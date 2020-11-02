ليون يلخص أداء بن العمري بهذه الصورة

نال الدولي الجزائري جمال بن العمري الإجماع، على مردوده أمس الأحد أمام نادي ليل، في أول مشاركة له رفقة ناديه ليون.

وجاء الثناء هذه المرة، من إدارة نادي ليون، التي نشرت عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صورة لخصت من خلالها أداء بن العمري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي، صورة “جدار”، مشبهة بذلك أداء الدولي الجزائري، في دفاع الفريق، خلال هذه المباراة.

ويأتي هذا بالنظر لأداء جمال بن العمري، في أول ظهور رسمي له رفقة ليون، أين كان جدار الصد، أمام هجمات نادي ليل.