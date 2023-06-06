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الرياضة

ليون يودع عوار برسالة مؤثرة

بقلم فيصل زيان بوزيان
ليون يودع عوار برسالة مؤثرة
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ودع نادي ليون الفرنسي، لاعبه الدولي الجزائري حسام عوار، بعد نهاية عقده مع الفريق، وانتقاله لنادي روما الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لـ”لوال” عبر تويتر، اليوم الثلاثاء،فيديو لأهم اللحظات التي قضاها اللاعب حسام عوار بألوان فريق ليون، منذ فترات تكوينه في الأكاديمية.

وأضاف نادي ليون في تغريدته: “إبن الفريق، وصل لأكاديمية ليون بعمر 11 سنة عام 2009، سيذهب لمواجهة تحديات جديدة، بعد 233 مباراة باللونين الأحمر والأزرق”.

وختم ليون تغريدته بعبارة:”شكراً حسام عوار، مع أطيب التمنيات”.

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